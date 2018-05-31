Евгений Хачериди заключил контракт с ПАОК

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди перешел в ПАОК.Об этом в своем Инстаграме сообщил Джордж Саввиди, сын владельца греческого клуба Ивана Саввиди."Добро пожаловать и удачи", - написал Джордж Саввиди, опубликовав фотографию 30-летнего новичка.