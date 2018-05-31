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Источник: Роналду грозит до восьми лет тюрьмы за неуплату налогов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может получить восемь лет тюрьмы.

Такое наказание хотят налоговые службы Испании, которые требуют от игрока сборной Португалии 28 млн евро до 15 июня по делу о неуплате налогов.

Как сообщает AS, представители Роналду рассчитывали на выплату в размере 18 млн евро в обмен на признание вины и сокращение срока до двух лет, который станет сразу условным, так как у Роналду не было ранее судимости в Испании, но налоговые службы отказались от такого варианта.
Теги: Реал Роналду
Сегодня, 15:21
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№2 Написал: Батька (Сегодня, 15:33) #
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Цитата: Asking
Кристинка в камере будет пользоваться спросом

в нашу бы его ... орал бы там с утра а.у.е, а.у.е, а.у.е ... жизнь ворам, смерь мусорам smile
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Asking (Сегодня, 15:22) #
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online

Кристинка в камере будет пользоваться спросом


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Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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