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Златан Ибрагимович: в футболе нельзя победить за счёт индивидуальных действий

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче с "Далласом" (2:3) в 15-м туре MLS. По ходу встречи "Лос-Анджелес Гэлакси" уступал 0:3, а затем Ибрагимович оформил дубль.

- Конечно, это раздражает, когда вы терпите такое поражение. Когда проигрываешь 0:2 или 0:3, очень тяжело отыграться. Поверьте мне, я провёл более 800 матчей на профессиональном уровне. Каким бы не был соперник, отыграть два или три мяча по ходу матча крайне сложно. Как исправить ситуацию? Нужно просто победить в следующем матче. Сейчас нам тяжело, нам не хватает организованности. В футболе нельзя победить за счёт индивидуальных действий, так как это командный вид спорта. Нам всем вместе нужно поработать и стать настоящей командой, - цитирует Ибрагимовича официальный сайт "Лос-Анджелес Гэлакси".
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