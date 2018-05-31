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Жером Боатенг приступил к тренировкам с мячом

Защитник "Баварии" и сборной Германии Жером Боатенг приступил к тренировкам с мячом, сообщает официальный сайт мюнхенской команды. В четверг утром центральный защитник в тренировочном лагере сборной в Южном Тироле по-прежнему работал отдельно от команды, но уже с мячом. Тренировка проходила под руководством ассистента главного тренера сборной Мирослава Клозе, а также фитнес-тренеров Шэда Форсайта и Дарси Норман. В течение предыдущих дней 29-летний защитник работал индивидуально над свой физической готовностью.

"Если все пойдет по плану, то, возможно, уже на следующей неделе он сможет тренироваться вместе с командой", - заявил ассистент главного тренера Томас Шнайдер.
Теги: Боатенг
Вчера, 23:18
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