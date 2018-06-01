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СМИ: Рияд Марез и Жоржиньо перейдут в "Манчестер Сити" до конца недели
По информации BBC, Рияд Марез и Жоржиньо станут игроками "Манчестер Сити" до конца этой недели.
За обоих футболистов клуб из Манчестера заплатит 102 миллиона фунтов.
Ни Марез, ни Жоржиньо, который выступает за сборную Италии, не сыграют на ЧМ-2018, так как их команды не пробились на турнир.
За обоих футболистов клуб из Манчестера заплатит 102 миллиона фунтов.
Ни Марез, ни Жоржиньо, который выступает за сборную Италии, не сыграют на ЧМ-2018, так как их команды не пробились на турнир.
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