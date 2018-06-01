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Полузащитник "Вердера" Томас Дилэйни может перейти в дортмундскую "Боруссию"

Дортмундская "Боруссия" хочет приобрести полузащитника "Вердера" Томаса Дилэйни.

26-летний хавбек сборной Дании уже дал согласие на трансфер в "Боруссию" и провел предварительные переговоры по контракту.

Переход откладывается из-за разногласий по сумме трансфера. Дортмундцы предлагают 15 миллионов евро, а "Вердер" требует 25 миллионов.

Kicker
Теги: Боруссия Д Вердер
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