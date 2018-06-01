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Андре Силва может покинуть "Милан"

Нападающий "Милана" Андре Силва может продолжить карьеру в "Монако".

По сообщениям Corriere dela Sera монегаски могут заплатить за португальца около 32 миллионов евро.

В трансфере Силвы также заинтересован "Вулверхэмптон", однако португальцу интереснее вариант с "Монако", поскольку клуб из лиги 1 играет в Лиге чемпионов.
Теги: Андре Силва Милан Монако
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