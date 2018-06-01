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Тибо Куртуа не будет продлевать контракт с "Челси" - голкипер хочет вернуться в Мадрид

Переговоры о продлении контракта между "Челси" и Тибо Куртуа зашли в тупик, сообщает Daily Mail

Действующий контракт бельгийца заканчивается следующим летом. Он планирует вернуться в Мадрид, где он в течение трех сезонов выступал за "Атлетико".

В настоящее время на Куртуа претендует другой мадридский клуб – "Реал", а также "Ливерпуль".
Теги: Куртуа Челси
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