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СМИ: Зидан ушел из "Реала" из-за вмешательства президента в трансферы

По информации испанского издания As, у Зинедина Зидана ухудшились отношения с президентом клуба Флорентино Пересом из-за того, что тот планировал трансферы без его одобрения.

Речь идет о вратаре "Атлетика" Кепе Аррисабалаге, форвардах Роберте Левандовском ("Бавария") и Неймаре ("ПСЖ"), в которых Зидан не был заинтересован.

Тренера также беспокоила неопределенность с будущим Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.
Теги: Реал Зидан
Сегодня, 10:52
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(4)
№5 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 11:15) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
На такой высоте долбоебов не бывает по определению. Вот ниже их полная авоська.

И на старуху бывает проруха !


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:13) #
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online

Цитата: Asking
Одного Неймара хватит, чтоб развалить команду

Почему?
Цитата: Джонни
Если обозначенные причины являются правдой, то Перес знатный долбойоб

На такой высоте долбоебов не бывает по определению. Вот ниже их полная авоська.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 11:06) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Кубань»
Если обозначенные причины являются правдой, то Перес знатный долбойоб.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 11:03) #
  • +2
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online

Цитата: yuri
остальное чушь

Одного Неймара хватит, чтоб развалить команду


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Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:58) #
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  •  (1)
online

Тренера также беспокоила неопределенность с будущим Криштиану Роналду и Гарета Бэйла

Вот скорее всего, остальное чушь.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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