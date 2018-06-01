Маттео Дармиан сегодня пройдет медосмотр в "Ювентусе"

Маттео Дармиан пройдет медобследование в преддверии перехода в туринский клуб.Сумма трансфера оценивается в 12 миллионов евро.Ранее Дармиан защищал цвета "Милана", "Палермо" и "Торино".