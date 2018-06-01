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Себастьян Дриусси может перейти в "Рому"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В услугах футболиста заинтересована "Рома". Сумма трансфера аргентинца оценивается в 12 млн евро.

Дриусси перешёл в "Зенит" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" летом 2017 года за 15 млн евро.
Теги: Дриусси Рома Зенит
Сегодня, 13:34
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(0)
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Фигово.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: Asking (Сегодня, 13:55) #
  • -2
  •  (2)
online

Послал Зину, пошел к Роме. Не к тому, надо было к Абрамовичу


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 13:47) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: казылык
не уважает Симака)

как и ты. или СЕмака не уважаешь или русский язык тебе чужд
Регистрация: 17.10.2012 [жалоба]
№1 Написал: казылык (Сегодня, 13:45) #
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Болеет за:
«Бавария»
не уважает Симака)
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
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