Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4211
КБ-Гостевая 26657
Зенит 104649
Ситуация на юго-востоке Украины 119461
Курилка 1525
Юмор, анекдоты, байки 7713
Отдых в Крыму. 181
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 71

Новости партнеров

Вратарь "Спортинга" Руй Патрисиу расторгнул контракт с клубом

Голкипер "Спортинга" Руй Патрисиу покидает португальский клуб, сообщает издание Record

Сегодня футболист в одностороннем порядке расторг свой контракт.

Президент "Спортинга" Бруну де Карвалью наложил вето на переход Патрисиу в "Вулверхэмптон", несмотря на ранее достигнутые договоренности. Он потребовал от англичан добавить к сумме трансфера еще 2 миллиона евро.
Теги: Спортинг
Сегодня, 13:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.