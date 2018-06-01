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Ростов-на-Дону Ахмат
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Источник: руководство "Зенита" дало добро на возвращение Денисова, все зависит от "Локомотива" (21)
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Йоахим Лев: мне не интересна должность в "Реале"
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев опроверг, что он станет новым тренером мадридского "Реала".
"Я полностью это исключаю. Мне это не интересно. Уверен, что они найдут сильного преемника Зидану. Но беспокоиться об этом должен не я, я сейчас с Германией думаю о чемпионате мира", — цитирует Лева Marca.
"Я полностью это исключаю. Мне это не интересно. Уверен, что они найдут сильного преемника Зидану. Но беспокоиться об этом должен не я, я сейчас с Германией думаю о чемпионате мира", — цитирует Лева Marca.
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