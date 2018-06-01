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Йоахим Лев: мне не интересна должность в "Реале"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев опроверг, что он станет новым тренером мадридского "Реала".

"Я полностью это исключаю. Мне это не интересно. Уверен, что они найдут сильного преемника Зидану. Но беспокоиться об этом должен не я, я сейчас с Германией думаю о чемпионате мира", — цитирует Лева Marca.
Теги: Лев Реал
Сегодня, 14:25
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№1 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 16:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мужчина сказал, мужчина сделал, учись черчес как надо жить достойно и не извиваться как змея под вилами.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
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