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Хавьер Пасторе заинтересовал "Вест Хэм"
Полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе может стать игроком "Вест Хэма", сообщает Sky Sports.
"Вест Хэм" собирается потратить 75 миллионов фунтов стерлингов в предстоящую трансферную кампанию.
28-летний аргентинец хочет покинуть парижский клуб из-за небольшого количества игровой практики в его составе.
"Вест Хэм" собирается потратить 75 миллионов фунтов стерлингов в предстоящую трансферную кампанию.
28-летний аргентинец хочет покинуть парижский клуб из-за небольшого количества игровой практики в его составе.
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