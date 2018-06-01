Хавьер Пасторе заинтересовал "Вест Хэм"

Полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе может стать игроком "Вест Хэма", сообщает Sky Sports."Вест Хэм" собирается потратить 75 миллионов фунтов стерлингов в предстоящую трансферную кампанию.28-летний аргентинец хочет покинуть парижский клуб из-за небольшого количества игровой практики в его составе.