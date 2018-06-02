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Альфонс Ареоля может заменить Пепе Рейну в "Наполи"

Голкипер "ПСЖ" Альфонс Ареоля может продолжить карьеру в "Наполи".

По информации французских СМИ, в переходе 25-летнего вратаря лично заинтересован тренер "Наполи" Карло Анчелотти, который знаком с Ареоля по совместной работе в ПСЖ.

Неаполитанцы предлагают французскому вратарю четырёхлетний контракт с зарплатой 4 млн евро за сезон.

Отмечается, что Ареоля интересно предложение "Наполи", но он предпочёл бы остаться в ПСЖ при условии, что будет основным голкипером клуба.
Теги: ПСЖ Наполи Ареоля
Сегодня, 10:22
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