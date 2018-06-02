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Маурисио Пеллегрино возглавил "Леганес"

Бывший тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино возглавил "Леганес".

На этом посту 46-летний специалист сменил Асьера Гаритано, который перешел на работу в "Реал Сосьедад".

"Леганес" заключил с аргентинским специалистом однолетний контракт.
Теги: Леганес
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