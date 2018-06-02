Бывший тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино возглавил "Леганес".На этом посту 46-летний специалист сменил Асьера Гаритано, который перешел на работу в "Реал Сосьедад"."Леганес" заключил с аргентинским специалистом однолетний контракт.