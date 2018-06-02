Джон Терри согласился перейти в "Дерби Каунти" к Лэмпарду

Защитник Джон Терри продолжит карьеру в "Дерби Каунти", главным тренером которого на днях был назначен Фрэнк Лэмпард, сообщает Daily Mail.Терри и Лэмпард вместе играли за "Челси" с 2001 по 2014 год.Терри в прошедшем сезоне выступал за "Астон Виллу".