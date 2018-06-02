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Ростов-на-Дону Ахмат
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Джон Терри согласился перейти в "Дерби Каунти" к Лэмпарду
Защитник Джон Терри продолжит карьеру в "Дерби Каунти", главным тренером которого на днях был назначен Фрэнк Лэмпард, сообщает Daily Mail.
Терри и Лэмпард вместе играли за "Челси" с 2001 по 2014 год.
Терри в прошедшем сезоне выступал за "Астон Виллу".
Терри и Лэмпард вместе играли за "Челси" с 2001 по 2014 год.
Терри в прошедшем сезоне выступал за "Астон Виллу".
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