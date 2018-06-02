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"Интер" готов расстаться с Мауро Икарди за 110 млн евро
"Интер" готов продать своего нападающего Мауро Икарди за 110 миллионов евро, сообщает Mediaset Premium.
"Интер" прервал переговоры с игроком о новом контракте и готов рассмотреть предложения по нему. Нерадзурри хотят выручить за него не менее 110 миллионов евро. Клубу все еще грозят санкции за несоблюдение правил финансового фэйр-плей, им необходимо показать прибыль в 50 миллионов евро до 30 июня.
"Интер" прервал переговоры с игроком о новом контракте и готов рассмотреть предложения по нему. Нерадзурри хотят выручить за него не менее 110 миллионов евро. Клубу все еще грозят санкции за несоблюдение правил финансового фэйр-плей, им необходимо показать прибыль в 50 миллионов евро до 30 июня.
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