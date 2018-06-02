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"Интер" готов расстаться с Мауро Икарди за 110 млн евро

"Интер" готов продать своего нападающего Мауро Икарди за 110 миллионов евро, сообщает Mediaset Premium.

"Интер" прервал переговоры с игроком о новом контракте и готов рассмотреть предложения по нему. Нерадзурри хотят выручить за него не менее 110 миллионов евро. Клубу все еще грозят санкции за несоблюдение правил финансового фэйр-плей, им необходимо показать прибыль в 50 миллионов евро до 30 июня.
Теги: Икарди Интер
Сегодня, 18:11
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№2 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 18:35) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Пеле не говорите. У деда сердце лопнет.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:25) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Жаль что в Зенит не поедет


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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