"Интер" готов расстаться с Мауро Икарди за 110 млн евро

"Интер" готов продать своего нападающего Мауро Икарди за 110 миллионов евро, сообщает Mediaset Premium."Интер" прервал переговоры с игроком о новом контракте и готов рассмотреть предложения по нему. Нерадзурри хотят выручить за него не менее 110 миллионов евро. Клубу все еще грозят санкции за несоблюдение правил финансового фэйр-плей, им необходимо показать прибыль в 50 миллионов евро до 30 июня.