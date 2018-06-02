Болельщики "Ливерпуля" помогли Лукасу Лейве стать лучшим игроком "Лацио" в сезоне-2017/18

Полузащитник Лукас Лейва признан болельщиками "Лацио" лучшим игроком прошедшего сезона. Голосование проводилось в официальном Твиттере римского клуба.За 31-летнего бразильца проголосовали 71 процент респондентов. На втором месте оказался форвард Чиро Иммобиле, забивший за "Лацио" в прошедшем сезоне 41 гол во всех турнирах. Третьим стал хавбек Сергей Милинкович-Савич.Как отмечает Liverpool Echo, в голосовании активно принимали участие болельщики "Ливерпуля", за который Лейва выступал с 2007 по 2017 год. "Мы говорили тебе You'll never walk alone, а ты думал, что это шутка", - написал один из поклонников "красных". "Поздравляем, Лукас! Однажды став "красным", навсегда им станешься" - подписал другой.Лейва в сезоне-2017/18 провел за "Лацио" 50 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.