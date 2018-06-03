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Криштиану Роналду требует у "Реала" двукратное увеличение зарплаты

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду выдвинул руководству клуба условия, при которых он будет готов остаться в команде.

По информации El Confidencial, португалец хочет получать вдвое больше нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, что составляет ?1,35 млн в неделю. Также отмечается, что форвард требует у клуба защиты от испанских властей, которые намерены отсудить у игрока ?17 млн за уклонение от уплаты налогов.

33-летний Роналду выступает за "сливочных" с 2009 года. В составе команды он четыре раза становился обладателем кубка Лиги чемпионов.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 09:22
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№2 Написал: magger СССР (Сегодня, 09:40) #
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стяжатель


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Спартак Москва!
Регистрация: 11.05.2008 [жалоба]
№1 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 09:36) #
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Может лучше в три раза увеличить? А, Криштиану? sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
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