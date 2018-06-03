Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119512
Ростовские футбольные новости 548
Политика и события в стране и мире 4231
Курилка 1526
Отдых в Крыму. 185
Зенит 104675
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 18
Товарищеские матчи сборной России 9

Новости партнеров

СМИ: Абрамович не будет продавать "Челси"

Российский бизнесмен и владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович не будет продавать клуб.

Сообщалось, что предприниматель готов расстаться с командой за ?1,2 млрд. Но, по информации английского издания The Bell, Абрамович не планирует продавать "Челси".

Вероятно, это связано с тем, что полученное им израильское гражданство позволит находиться на территории Великобритании до полугода, что дает возможность 51-летнему бизнесмену не задумываться о проблемах с инвестиционной визой.

"Газета.ру"
Теги: Абрамович Челси
Сегодня, 09:53
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.