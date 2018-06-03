СМИ: Абрамович не будет продавать "Челси"

Российский бизнесмен и владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович не будет продавать клуб.Сообщалось, что предприниматель готов расстаться с командой за ?1,2 млрд. Но, по информации английского издания The Bell, Абрамович не планирует продавать "Челси".Вероятно, это связано с тем, что полученное им израильское гражданство позволит находиться на территории Великобритании до полугода, что дает возможность 51-летнему бизнесмену не задумываться о проблемах с инвестиционной визой.