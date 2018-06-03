"Шахтер" требует у "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" 70 млн евро за Фреда

Полузащитник "Шахтера" Фред может покинуть клуб.Как сообщает France Football, в услугах бразильца заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Английские клубы предложили за бразильца по 60 миллионов евро вместе с бонусами, тогда как горняки готовы продать его не менее чем за 70 млн.Приобрести Фреда также намерен "ПСЖ".