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"Шахтер" требует у "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" 70 млн евро за Фреда

Полузащитник "Шахтера" Фред может покинуть клуб.

Как сообщает France Football, в услугах бразильца заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Английские клубы предложили за бразильца по 60 миллионов евро вместе с бонусами, тогда как горняки готовы продать его не менее чем за 70 млн.

Приобрести Фреда также намерен "ПСЖ".
Теги: Фред Шахтер Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
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