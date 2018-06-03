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ФИФА может запретить "Барселоне" трансферы из-за попыток подписать Гризманна

Международная федерация футбола (ФИФА) может наложить на каталонскую "Барселону" санкции из-за попыток клуба подписать нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что "Барселона" может быть наказана запретом на регистрацию новых игроков сроком на два года.

Согласно положению ФИФА о статусе и передаче игроков: "футболист может свободно заключать контракт с другим клубом, только если его контракт с настоящим клубом истек или истекает в течение шести месяцев".

"Газета.ру"
Теги: Гризманн Барселона
Сегодня, 14:16
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№1 Написал: Asking (Сегодня, 14:27) #
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Если Барса действует в обход клуба - то все по делу. Другой вопрос, что ПСЖ за это же не наказали с Неймаром


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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