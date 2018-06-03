ФИФА может запретить "Барселоне" трансферы из-за попыток подписать Гризманна

Международная федерация футбола (ФИФА) может наложить на каталонскую "Барселону" санкции из-за попыток клуба подписать нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Об этом сообщает The Sun.Отмечается, что "Барселона" может быть наказана запретом на регистрацию новых игроков сроком на два года.Согласно положению ФИФА о статусе и передаче игроков: "футболист может свободно заключать контракт с другим клубом, только если его контракт с настоящим клубом истек или истекает в течение шести месяцев".