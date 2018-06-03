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Москва Локомотив
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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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ФИФА может запретить "Барселоне" трансферы из-за попыток подписать Гризманна
Международная федерация футбола (ФИФА) может наложить на каталонскую "Барселону" санкции из-за попыток клуба подписать нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Об этом сообщает The Sun.
Отмечается, что "Барселона" может быть наказана запретом на регистрацию новых игроков сроком на два года.
Согласно положению ФИФА о статусе и передаче игроков: "футболист может свободно заключать контракт с другим клубом, только если его контракт с настоящим клубом истек или истекает в течение шести месяцев".
"Газета.ру"
Отмечается, что "Барселона" может быть наказана запретом на регистрацию новых игроков сроком на два года.
Согласно положению ФИФА о статусе и передаче игроков: "футболист может свободно заключать контракт с другим клубом, только если его контракт с настоящим клубом истек или истекает в течение шести месяцев".
"Газета.ру"
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