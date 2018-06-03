"Эспаньол" объявил имя нового главного тренера

Испанский специалист Руби назначен на пост главного тренера "Эспаньола"."Руби — тренер, который любит привлекательный футбол и хочет демонстрировать эффектную игру для игроков и болельщиков", — говорится в заявлении команды.Бывший наставник испанского клуба Кике Санчес Флорес был уволен из-за неудовлетворительных результатов клуба.Руби являлся тренером дубля "Эспаньола" с 2005 по 2008 год. В минувшем сезоне испанец тренировал "Уэску", которую вывел в Примеру.