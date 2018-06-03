"МЮ" хочет купить Бэйла и готов заплатить за игрока ?85 млн

Валлийский нападающий "Реала" Гарет Бэйл может вернуться в английскую премьер-лигу. По информации The Times, "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по поводу трансфера валлийца и готов предложить за игрока около 85 миллионов фунтов.Как утверждает источник, "Реал" был готов продать Бэйла еще несколько месяцев назад, поскольку президент мадридского клуба Флорентино Перес хотел омолодить команду и намеревался продать одного из троицы Бэйл-Бензема-Роналду.Бэйл заключил новый контракт с "Реалом" в октябре 2016 года, где его зарплату увеличили до 10,5 миллионов фунтов. С учетом бонусов "МЮ" планирует платить Бэйлу около 500?000 фунтов в неделю. "Манчестер Юнайтед" хотел подписать Бэйла у "Тоттенхэма" еще в 2013 году, но тогда "Реал" перехватил игрока.Гарет Бэйл уже имеет опыт выступлений в АПЛ — в 2006–2007 годах он играл за "Саутгемптон", а с 2007-го по 2013-й был игроком "Тоттенхэма".