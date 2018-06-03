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"Интер" возобновил интерес к Блинду

"Интер" вновь интересуется защитником "Манчестер Юнайтед" Дэйли Блиндом, сообщают итальянские СМИ.

По данным La Gazzetta dello Sport, миланский клуб попытается приобрести футболиста в летнее межсезонье. Тренерский штаб хочет усилить позицию на левом краю обороны.

28-летний голландец в прошедшем сезоне провел 17 матчей во всех турнирах (из них семь в премьер-лиге) и забил один мяч при двух голевых передачах.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Интер Манчестер Юнайтед Трансферы
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