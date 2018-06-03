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"Барселоне" грозит запрет на трансферы из-за переговоров с Гризманном

"Барселона" может быть наказана запретом на осуществление трансферов, сообщает As. По информации источника, санкции к каталонцам могут быть применены из-за того, что руководство клуба вело переговоры по переходу нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна в октябре прошлого года.

Согласно правилам ФИФА, игрок имеет право вести переговоры с потенциальными работодателями за полгода до истечения контракта с нынешним клубом. Международная федерация уже начала разбирательство по данному вопросу.

Отметим, что "Барселона" ранее уже наказывалась за аналогичное нарушение. Таким образом, сине-гранатовые могут быть лишены возможности вести трансферную деятельность на протяжении четырех окон (двух лет). Гризманну, в свою очередь, может грозить дисквалификация на срок от четырех до шести месяцев.

Контракт 27-летнего француза с "Атлетико" рассчитан до лета 2022 года. Сумма его трансфера, по оценке transfermarkt.de, составляет 100 миллионов евро. В сезоне-2017/18 он провел в составе "матрасников" 49 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забив 29 мячей и сделав 13 голевых передач.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гризманн Барселона
Сегодня, 21:08
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