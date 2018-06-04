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Модрич после товарищеского матча Бразилия - Хорватия сказал Неймару, что его ждут в Мадриде

Полузащитник сборной Хорватии и "Реала" Лука Модрич по окончании товарищеского матча с Бразилией (0:2) обменялся футболками с форвардом "ПСЖ" Неймаром.

Когда Неймар подписывал свою футболку, Модрич сказал: "Мы ждем тебя в Мадриде", намекая на его возможный переход в "Реал".

В ответ бразилец рассмеялся.
Теги: Неймар Реал Модрич
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