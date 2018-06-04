Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4265
Ситуация на юго-востоке Украины 119527
Курилка 1529
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 26
Ростовские футбольные новости 547
Отдых в Крыму. 185
Зенит 104675
Товарищеские матчи сборной России 9

Новости партнеров

Дэви Классен может перейти в "Бешикташ"

Турецкий "Бешикташ" хочет арендовать у "Эвертона" Дэви Классена.

25-летний голландец в прошлом сезоне в АПЛ провел лишь 7 матчей.

Год назад "Эвертон" заплатил "Аяксу" за Классена 29 миллионов евро. В январе хавбек отказался от аренды в "Наполи".
Теги: Клаессон
Сегодня, 10:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.