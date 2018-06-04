Дэви Классен может перейти в "Бешикташ"

Турецкий "Бешикташ" хочет арендовать у "Эвертона" Дэви Классена.25-летний голландец в прошлом сезоне в АПЛ провел лишь 7 матчей.Год назад "Эвертон" заплатил "Аяксу" за Классена 29 миллионов евро. В январе хавбек отказался от аренды в "Наполи".