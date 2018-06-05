Яя Туре: Гвардиола хочет игроков, которые лижут ему руки

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре высказал свое мнение о Хосепе Гвардиоле."Он хочет иметь в своей команде послушных игроков, которые лижут ему руки. Мне не нравятся такие отношения. Я уважаю своего тренера, но я не его вещь.Как и другие игроки, я спорил с тренерами, но в какой-то момент люди, которые не понимают друг друга, приходят к согласию. С Пепом это невозможно, он очень жесткий.Как только Пеп приехал в Манчестер, он сказал мне, что я нужен ему, чтобы тренировать молодежь. Даже если у меня и были другие варианты, я подумал, что могу войти в число легенд клуба.Я думаю, что имел дело с человеком, который просто хотел отомстить мне. Думаю, что он завидовал мне, воспринимал меня как соперника.Мы всегда смотрели друг на друга как-то странно. Каждый раз, когда мы проходили мимо друг друга, он казался смущенным. Я хочу быть тем, кто немного разрушит миф о Гвардиоле. Он не создавал "Барселону". Ему хватило ума адаптировать то, что создал Кройфф. В "Баварии" и в Манчестере он попытался воспроизвести те же шаблоны, имея при этом неограниченные бюджет. В "Кристал Пэласе" и "Уотфорде" у него бы так не получилось. Для меня Зидан круче, потому что у него меньше требований. Он уважает игроков. Когда во время матча Гвардиола почесывает лысину и делает вид, что думает, как изменить игру, мне становится смешно.Пеп был лицемером, хвалил меня, но это я позволил ему сделать это. Хотя я бы предпочел уйти с высоко поднятой головой, без церемонии", - цитирует Туре France Football.