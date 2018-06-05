Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4288
Отдых в Крыму. 191
Mузыка 5721
Курилка 1533
КБ-Гостевая 26674
Ситуация на юго-востоке Украины 119534
Зенит 104676
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 26

Новости партнеров

Харри Кейн - самый дорогой футболист в мире, Месси - 4-й, Роналду - 24-й

По версии CIES Football Observatory самым дорогим игроком мира является нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн.

Исследовательский центр назвал сотню самых дорогих футболистов мира, применив при оценке эксклюзивный алгоритм, учитывающий возраст, позицию, выступления на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных, уровень чемпионата.

1. Харри Кейн ("Тоттенхэм") – 201,2 миллиона евро

2. Неймар ("ПСЖ") – 195,7

3. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 186,5

4. Лионель Месси ("Барселона") – 184,2

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 171,3

6. Деле Алли ("Тоттенхэм") – 171

7. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") – 167,2

8. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 164,5

9. Пауло Дибала ("Ювентус") – 164,2

10. Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед") – 163,4

Весь рейтинг смотрите здесь

CIES Football Observatory
Теги: Кейн Неймар Мбаппе Месси
Сегодня, 08:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 09:54) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Монах
Мбаппе конечно молод, талантлив и перспективен, но не может столько стоить. Ничего особо пока не показал. откуда берутся такие подсчеты


Дык, вместе с приданным...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№3 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 09:00) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Hurricane
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№2 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 08:56) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Мбаппе конечно молод, талантлив и перспективен, но не может столько стоить. Ничего особо пока не показал. откуда берутся такие подсчеты
Регистрация: 17.10.2012 [жалоба]
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 08:51) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
стоимость футболиста определяется, за сколько его Покупают (конкретно) или реально могут купить, а не за сколько его Хотят продать.
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.