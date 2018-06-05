Харри Кейн - самый дорогой футболист в мире, Месси - 4-й, Роналду - 24-й

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4288
|Отдых в Крыму.
|191
|Mузыка
|5721
|Курилка
|1533
|КБ-Гостевая
|26674
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119534
|Зенит
|104676
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|26
Новости партнеров
Лента новостей:
09:27
Мостовой: если мы не обыграем Саудовскую Аравию - проведу эфир Матч ТВ в хоккейной амуниции (6)
Мостовой: если мы не обыграем Саудовскую Аравию - проведу эфир Матч ТВ в хоккейной амуниции (6)
09:07
Дмитрий Сенников: с Турцией сыграют те, кто выйдут на поле в стартовом матче с Саудовской Аравией (1)
Дмитрий Сенников: с Турцией сыграют те, кто выйдут на поле в стартовом матче с Саудовской Аравией (1)
Вчера, 23:43
Италия и Голландия сыграли вничью, Безбородов удалил Кришито (2)
Италия и Голландия сыграли вничью, Безбородов удалил Кришито (2)
Вчера, 23:37
Йоахим Лев: решение не вызывать Сане на ЧМ-2018 было сложным (2)
Йоахим Лев: решение не вызывать Сане на ЧМ-2018 было сложным (2)
Вчера, 23:25
Георгий Щенников подпишет долгосрочный контракт с ЦСКА (4)
Георгий Щенников подпишет долгосрочный контракт с ЦСКА (4)
Вчера, 23:13
СМИ: "Локомотив" вступил в борьбу за Ташаева, футболист склоняется к переходу в "Спартак" (16)
СМИ: "Локомотив" вступил в борьбу за Ташаева, футболист склоняется к переходу в "Спартак" (16)
Вчера, 23:08
Сборная Сербии проиграла Чили
Сборная Сербии проиграла Чили
Вчера, 22:43
Мануэль Нойер будет капитаном сборной Германии на ЧМ-2018 (1)
Мануэль Нойер будет капитаном сборной Германии на ЧМ-2018 (1)
Вчера, 22:27
Полномочия Вячеслава Малафеева в "Зените" будут продлены (7)
Полномочия Вячеслава Малафеева в "Зените" будут продлены (7)
Вчера, 22:01
Магомед Адиев назначен новым главным тренером "Анжи"
Магомед Адиев назначен новым главным тренером "Анжи"
Вчера, 21:25
Канал "Зенита" в YouTube стал лидером в мае по просмотрам среди клубов Премьер-Лиги (17)
Канал "Зенита" в YouTube стал лидером в мае по просмотрам среди клубов Премьер-Лиги (17)
Вчера, 21:19
Жена Реброва: для меня хорошо, что муж не сыграет на ЧМ-2018 (4)
Жена Реброва: для меня хорошо, что муж не сыграет на ЧМ-2018 (4)
Вчера, 20:51
Лорис Кариус доигрывал финал Лиги чемпионов с сотрясением мозга после удара локтем от Рамоса (9)
Лорис Кариус доигрывал финал Лиги чемпионов с сотрясением мозга после удара локтем от Рамоса (9)
Вчера, 20:29
"Локомотив" объявил о продлении контракта с Фарфаном (4)
"Локомотив" объявил о продлении контракта с Фарфаном (4)
Вчера, 20:04
ЦСКА оштрафован на 20 тысяч евро
ЦСКА оштрафован на 20 тысяч евро
Вчера, 19:28
El Pais: шансы сборной России выйти в финал ЧМ-2018 — 3% (18)
El Pais: шансы сборной России выйти в финал ЧМ-2018 — 3% (18)
Вчера, 19:00
Матч сборных России и Турции должен собрать полный стадион (1)
Матч сборных России и Турции должен собрать полный стадион (1)
Вчера, 18:45
"Зенит" не будет пытаться приобрести Ташаева (36)
"Зенит" не будет пытаться приобрести Ташаева (36)
Харри Кейн - самый дорогой футболист в мире, Месси - 4-й, Роналду - 24-й
По версии CIES Football Observatory самым дорогим игроком мира является нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн.
Исследовательский центр назвал сотню самых дорогих футболистов мира, применив при оценке эксклюзивный алгоритм, учитывающий возраст, позицию, выступления на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных, уровень чемпионата.
1. Харри Кейн ("Тоттенхэм") – 201,2 миллиона евро
2. Неймар ("ПСЖ") – 195,7
3. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 186,5
4. Лионель Месси ("Барселона") – 184,2
5. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 171,3
6. Деле Алли ("Тоттенхэм") – 171
7. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") – 167,2
8. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 164,5
9. Пауло Дибала ("Ювентус") – 164,2
10. Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед") – 163,4
Весь рейтинг смотрите здесь
CIES Football Observatory
Исследовательский центр назвал сотню самых дорогих футболистов мира, применив при оценке эксклюзивный алгоритм, учитывающий возраст, позицию, выступления на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных, уровень чемпионата.
1. Харри Кейн ("Тоттенхэм") – 201,2 миллиона евро
2. Неймар ("ПСЖ") – 195,7
3. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 186,5
4. Лионель Месси ("Барселона") – 184,2
5. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 171,3
6. Деле Алли ("Тоттенхэм") – 171
7. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") – 167,2
8. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 164,5
9. Пауло Дибала ("Ювентус") – 164,2
10. Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед") – 163,4
Весь рейтинг смотрите здесь
CIES Football Observatory
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.