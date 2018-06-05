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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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"Ювентус" готов рассматривать предложения по Миралему Пьяничу от 80 млн евро
"Ювентус" готов продать Миралема Пьянича, не менее чем за 80 млн евро, сообщает Tuttosport.
Такую высокую цену "Старая Сеньора" просит потому, что рассчитывает потратить заработанные деньги на покупку полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.
Напомним, что ранее интерес к 28-летнему боснийцу проявляли "Реал" и "Барселона".
Такую высокую цену "Старая Сеньора" просит потому, что рассчитывает потратить заработанные деньги на покупку полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.
Напомним, что ранее интерес к 28-летнему боснийцу проявляли "Реал" и "Барселона".
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