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"Ювентус" готов рассматривать предложения по Миралему Пьяничу от 80 млн евро

"Ювентус" готов продать Миралема Пьянича, не менее чем за 80 млн евро, сообщает Tuttosport.

Такую высокую цену "Старая Сеньора" просит потому, что рассчитывает потратить заработанные деньги на покупку полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Напомним, что ранее интерес к 28-летнему боснийцу проявляли "Реал" и "Барселона".
Теги: Пьянич Ювентус
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