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Маттиа Перин сегодня пройдет медосмотр в "Ювентусе"

Вратарь Маттиа Перин покинет "Дженоа" в ближайшее время.

"Ювентус" согласовал переход 25-летнего итальянца. Сегодня вечером Перин пройдет медобследование в туринском клубе.

Ранее сообщалось, что "Юве" заплатит за игрока 15 млн евро.

Sky Sport Italia
Теги: Перин Ювентус
Сегодня, 14:37
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