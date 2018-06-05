Маттиа Перин сегодня пройдет медосмотр в "Ювентусе"

Вратарь Маттиа Перин покинет "Дженоа" в ближайшее время."Ювентус" согласовал переход 25-летнего итальянца. Сегодня вечером Перин пройдет медобследование в туринском клубе.Ранее сообщалось, что "Юве" заплатит за игрока 15 млн евро.