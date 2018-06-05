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Агент Кавани провел предварительные переговоры с "Атлетико"

По данным Football Espana, нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани может переехать в Испанию.

Сообщается, что мадридский "Атлетико" провел переговоры с агентом игрока о возможном трансфере в испанский клуб. Такое решение было принято из-за возможного ухода форварда Антуана Гризманна в "Барселону".

Действующий контракт Кавани с "ПСЖ" рассчитан до 2020 года.
Теги: Кавани Атлетико
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