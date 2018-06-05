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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Президент ФНЛ: состав участников сезона-2018/19 утвержден. Получилась сюрреалистическая картина
"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере Фреда
"Шахтер" продал в "Манчестер Юнайтед" полузащитника Фреда.
Детали сделки клубы пока не разглашают по договоренности, однако ранее стало известно, что "МЮ" заплатит за 25-летнего хавбека около 60 миллионов евро.
Контракт бразильца с "красными дьяволами" будет рассчитан на пять лет, а его зарплата составит пять миллионов евро в год.
ФК "Манчестер Юнайтед"
Детали сделки клубы пока не разглашают по договоренности, однако ранее стало известно, что "МЮ" заплатит за 25-летнего хавбека около 60 миллионов евро.
Контракт бразильца с "красными дьяволами" будет рассчитан на пять лет, а его зарплата составит пять миллионов евро в год.
ФК "Манчестер Юнайтед"
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