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"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере Фреда

"Шахтер" продал в "Манчестер Юнайтед" полузащитника Фреда.

Детали сделки клубы пока не разглашают по договоренности, однако ранее стало известно, что "МЮ" заплатит за 25-летнего хавбека около 60 миллионов евро.

Контракт бразильца с "красными дьяволами" будет рассчитан на пять лет, а его зарплата составит пять миллионов евро в год.

ФК "Манчестер Юнайтед"
Теги: Фред Шахтер Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 18:54
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№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 19:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Шахтер красавцы! Как они это делают?
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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