"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере Фреда

"Шахтер" продал в "Манчестер Юнайтед" полузащитника Фреда.Детали сделки клубы пока не разглашают по договоренности, однако ранее стало известно, что "МЮ" заплатит за 25-летнего хавбека около 60 миллионов евро.Контракт бразильца с "красными дьяволами" будет рассчитан на пять лет, а его зарплата составит пять миллионов евро в год.