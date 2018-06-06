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"Милан" согласовал контракт с Мемфисом Депаем

"Милан" намерен приобрести полузащитника "Лиона" Мемфиса Депая.

Итальянцы согласовали с 24-летним голландцем 5-летний контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро в год.

Теперь "Милану" осталось договориться с "Лионом" по сумме трансфера. Ожидается, что французский клуб потребует за Депая не менее 40 млн евро.

Rai Sport
Теги: Милан Депай
Сегодня, 08:21
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