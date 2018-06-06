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Жорже Жезуж возглавил "Аль-Хиляль"

Экс-наставник "Бенфики" и "Спортинга" Жорже Жезуш возглавил клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль".

Контракт с португальцем заключён по схеме 1+1.

Напомним, что ранее Жезуш покинул "Спортинг" из-за конфликта с президентом клуба.

Официальный твиттер "Аль-Хиляль"
Теги: Жезуш
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