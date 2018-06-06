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"Парма" может приобрести Питера Крауча

Нападающий "Сток Сити" Питер Крауч может продолжить карьеру в Италии.

По информации Football Italia, 37-летнего футболиста хотела бы подписать "Парма".

В минувшем сезоне форвард провел в чемпионате Англии 31 матч, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
Теги: Парма Крауч
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