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Яя Туре ведет переговоры с "Вест Хэмом"

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре может стать игроком "Вест Хэма".

35-летний ивуариец, находящийся в статусе свободного агента, уже начал переговоры с "молотобойцами", которых недавно возглавил Мануэль Пеллегрини.

Туре хорошо знаком чилийскому специалисту по совместной работе в "Ман Сити".

В данный момент стороны обсуждают условия личного контракта, сообщает Daily Mail
Теги: Туре Вест Хэм
Сегодня, 08:48
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 09:35) #
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за 1 фунт же будет играть?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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