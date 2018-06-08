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Мишель Ворм продлил контракт с "Тоттенхэмом"

"Тоттенхэм" заключил новое соглашение с вратарем Мишелем Вормом, сообщается на официальном сайте клуба.

Лондонцы активировали опцию продления контракта с 34-летним голландцем до 2019 года.

В минувшем сезоне Ворм провел за "Тоттенхэм" 11 матчей.
Теги: Ворм Тоттенхэм
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