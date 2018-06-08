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"Интер" может приобрести Мусу Дембеле

"Интер" включился в борьбу за полузащитника "Тоттенхэма" Мусу Дембеле, на которого также претендуют "Наполи" и два китайских клуба.

Миланцы ведут переговоры с агентами 30-летнего игрока сборной Бельгии. Контракт Дембеле заканчивается через год.

"Шпоры" оценивают хавбека в 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что лондонцы готовы продать Дембеле за 50 млн фунтов.

Сorrieredellosport
Теги: Дембеле Интер
Сегодня, 10:49
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