"Интер" может приобрести Мусу Дембеле

"Интер" включился в борьбу за полузащитника "Тоттенхэма" Мусу Дембеле, на которого также претендуют "Наполи" и два китайских клуба.Миланцы ведут переговоры с агентами 30-летнего игрока сборной Бельгии. Контракт Дембеле заканчивается через год."Шпоры" оценивают хавбека в 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что лондонцы готовы продать Дембеле за 50 млн фунтов.