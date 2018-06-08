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Эусебио Сакристан назначен новым главным тренером "Жироны"

"Жирона" объявила о назначении Эусебио Сакристана на пост главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 54-летнего специалиста рассчитан на два сезона – до июня 2020 года.

Сакристан сменил в "Жироне" Пабло Мачина, который теперь работает с "Севильей".
Теги: Жирона
Сегодня, 12:25
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№1 Написал: Илья Варкодов (Сегодня, 12:49) #
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online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал---- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 8.06.2018 [жалоба]
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