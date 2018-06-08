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Глава АПЛ в конце 2018 года покинет свой пост

Исполнительный директор английской Премьер-лиги Ричард Скудамор покинет свой пост в конце 2018 года после почти 20 лет работы во главе организации, сообщает BBC Sport.

Скудамор получил должность в ноябре 1999 года. За время работы функционера стоимость телевизионных прав на трансляции матчей АПЛ в Великобритании выросла с 900 млн долларов до 6,9 млрд долларов.

"Для меня большая честь иметь возможность наслаждаться этой ролью так долго. Это слишком интересно, чтобы называться работой.

Прошедшие 20 лет были бы невозможны без постоянной поддержки и содействия клубов, а также неустанных усилий моих коллег в Премьер-лиге.

Мы не смогли бы добиться столь многого без огромных усилий партнёров по вещанию и коммерческих партнёров по всему миру. Они внесли вклад в нашу историю, и я хочу поблагодарить их", — заявил Скудамор.
Теги: АПЛ
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