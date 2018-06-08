Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119598
Ставки на спорт от профи 2
КБ-Гостевая 26725
Политика и события в стране и мире 4386
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 49
Мировые трансферы 332
Зенит 104686
Ростовские футбольные новости 549

Новости партнеров

"Спортинг" объявил о трансфере защитника "Фиорентины" Бруну Гашпаре

Лиссабонский "Спортинг" купил у "Фиорентины" защитника Бруну Мигела Гашпара, информирует пресс-служба клуба.

Сообщается, что сумма трансфера составила 5 млн евро. Игрок подписал с португальской командой контракт до 2023 года.

В минувшем сезоне итальянской Серии А 25-летний футболист принял участие в 15 матчах, в которых отдал две результативные передачи.
Сегодня, 12:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.