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Патрик Виейра в ближайшее время возглавит "Ниццу"

Главный тренер "Нью-Йорк Сити" Патрик Виера согласовал соглашение с "Ниццей", сообщает RMC.

Стороны договорились о трёхлетнем контракте. Теперь французский специалист ведёт переговоры с американским клубом о расторжении действующего соглашения.

В текущем сезоне "Нью-Йорк Сити" под руководством бывшего игрока лондонского "Арсенала" одержал 8 побед в 14 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции.
Теги: Виейра Ницца
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