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Полузащитник сборной Аргентины Лансини получил травму и пропустит ЧМ, его может заменить Паредес (1)
Полузащитник сборной Аргентины Лансини получил травму и пропустит ЧМ, его может заменить Паредес (1)
"Манчестер Юнайтед" ищет нападающего
"Манчестер Юнайтед" до закрытия летнего трансферного окна сосредоточится на приобретении нападающего.
В сфере интересов манкунианцев по-прежнему находятся форварды Марко Арнаутович ("Вест Хэм") и Марио Манджукич ("Ювентус").
При этом главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью в межсезонье, скорее всего, не будет покупать левого защитника. На этой позиции португалец по-прежнему рассчитывает на Эшли Янга и Люка Шоу.
Ранее сообщалось, что "МЮ" выбирает между левыми защитниками Алексом Сандро ("Ювентус") и Кираном Тирни ("Селтик").
Sports.ru
В сфере интересов манкунианцев по-прежнему находятся форварды Марко Арнаутович ("Вест Хэм") и Марио Манджукич ("Ювентус").
При этом главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью в межсезонье, скорее всего, не будет покупать левого защитника. На этой позиции португалец по-прежнему рассчитывает на Эшли Янга и Люка Шоу.
Ранее сообщалось, что "МЮ" выбирает между левыми защитниками Алексом Сандро ("Ювентус") и Кираном Тирни ("Селтик").
Sports.ru
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