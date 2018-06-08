"Манчестер Юнайтед" ищет нападающего

"Манчестер Юнайтед" до закрытия летнего трансферного окна сосредоточится на приобретении нападающего.В сфере интересов манкунианцев по-прежнему находятся форварды Марко Арнаутович ("Вест Хэм") и Марио Манджукич ("Ювентус").При этом главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью в межсезонье, скорее всего, не будет покупать левого защитника. На этой позиции португалец по-прежнему рассчитывает на Эшли Янга и Люка Шоу.Ранее сообщалось, что "МЮ" выбирает между левыми защитниками Алексом Сандро ("Ювентус") и Кираном Тирни ("Селтик").