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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Переговоры "МЮ" с "Тоттенхэмом" по Алдервейрелду зашли в тупик
"Манчестер Юнайтед" не может договориться с "Тоттенхэмом" о трансфере центрального защитника Тоби Алдервейрелда.
Лондонцы требуют за 29-летнего бельгийца более 55 миллионов фунтов, но манкунианцы отказываются платить такую сумму, и переговоры зашли в тупик.
Стороны могут достичь компромисса, если в сделку войдет форвард "МЮ" Антони Марсьяль. При этом ранее сообщалось, что "МЮ" готов продать француза, но не клубу АПЛ.
Контракт Алдервейрелда с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2020 года, но летом 2019-го он вправе уйти из клуба за 25 млн фунтов – таковы условия опции в действующем соглашении.
Sports.ru
Лондонцы требуют за 29-летнего бельгийца более 55 миллионов фунтов, но манкунианцы отказываются платить такую сумму, и переговоры зашли в тупик.
Стороны могут достичь компромисса, если в сделку войдет форвард "МЮ" Антони Марсьяль. При этом ранее сообщалось, что "МЮ" готов продать француза, но не клубу АПЛ.
Контракт Алдервейрелда с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2020 года, но летом 2019-го он вправе уйти из клуба за 25 млн фунтов – таковы условия опции в действующем соглашении.
Sports.ru
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