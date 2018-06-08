Переговоры "МЮ" с "Тоттенхэмом" по Алдервейрелду зашли в тупик

"Манчестер Юнайтед" не может договориться с "Тоттенхэмом" о трансфере центрального защитника Тоби Алдервейрелда.Лондонцы требуют за 29-летнего бельгийца более 55 миллионов фунтов, но манкунианцы отказываются платить такую сумму, и переговоры зашли в тупик.Стороны могут достичь компромисса, если в сделку войдет форвард "МЮ" Антони Марсьяль. При этом ранее сообщалось, что "МЮ" готов продать француза, но не клубу АПЛ.Контракт Алдервейрелда с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2020 года, но летом 2019-го он вправе уйти из клуба за 25 млн фунтов – таковы условия опции в действующем соглашении.