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Переговоры "МЮ" с "Тоттенхэмом" по Алдервейрелду зашли в тупик

"Манчестер Юнайтед" не может договориться с "Тоттенхэмом" о трансфере центрального защитника Тоби Алдервейрелда.

Лондонцы требуют за 29-летнего бельгийца более 55 миллионов фунтов, но манкунианцы отказываются платить такую сумму, и переговоры зашли в тупик.

Стороны могут достичь компромисса, если в сделку войдет форвард "МЮ" Антони Марсьяль. При этом ранее сообщалось, что "МЮ" готов продать француза, но не клубу АПЛ.

Контракт Алдервейрелда с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2020 года, но летом 2019-го он вправе уйти из клуба за 25 млн фунтов – таковы условия опции в действующем соглашении.

Sports.ru
Теги: Манчестер Юнайтед Тоттенхэм
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