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"Ювентус" близок к приобретению Канселу за 39 млн евро

"Ювентус" проявляет интерес к защитнику "Валенсии" Жоау Канселу. Сделка может состояться в летнее трансферное окноэ

Клубы близки к договоренности о трансфере 24-летнего игрока примерно за 38-39 миллионов евро.
Вчера, 22:56
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