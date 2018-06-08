Экс-защитник сборной Хорватии Саблич возглавил "Шериф"8

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Хорватии Горан Саблич стал главным тренером "Шерифа".Срок контракта 38-летнего специалиста с молдавским клубом не уточняется.После 9 туров "Шериф" занимает в таблице чемпионата Молдовы первое место.