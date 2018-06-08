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"Лестер" подписал Эванса

Защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс стал игроком "Лестера", сообщает пресс-служба клуба.

30-летний футболист заключил со своим новым клубом контракт на три года.
Теги: Лестер
Вчера, 23:05
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